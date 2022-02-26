В России частично ограничили доступ к Facebook

Источник материала: ОНТ

С 25 февраля в России частично ограничивается доступ к социальной сети Facebook. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

Уточняется, что Facebook накануне были на 90 дней наложены ограничения на страницу РИА «Новости» за распространение «ложной информации». Также за сутки цензуре подверглись материалы четырех СМИ из России: РИА «Новости», «Звезда», «Газета.ру» и «Лента.ру». Генпрокуратура России отмечает, что Facebook из-за введения антироссийских санкций неправомерно ограничил распространение общественно значимых сведений и тем самым нарушил право россиян свободно получать, искать, производить, передавать и распространять информацию любым законным способом. То есть соцсеть нарушила 29 статью Конституции Российской Федерации.

Фото: Pixabay

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