Санкционное противостояние Запада и России: как Москва подготовилась к экономическим ограничениям Европы и США

Источник материала: ОНТ

Москва, вне зависимости от давления Запада, будет готова начать переговоры с Киевом только после того, как украинские военные сложат оружие. Одновременно Россия оставляет за собой право зеркально ответить на санкции США и Евросоюза.





Всего сутки военной специальной операции – и Зеленский призвал Россию к переговорам, заявив, что готов разговаривать с Москвой о нейтральном статусе Украины. Произошло то, на чем Кремль и те, кто выступал за дипломатическое решение вопроса, Минск, например, настаивали восемь лет. Но эти запросы игнорировались и проводилась, скажем прямо, раздражающая и провокационная политика. Нужно было применить силу, чтобы политическое руководство Украины осознало, об этом не раз предупреждали, что воевать за нее Запад не будет.

И Москва не сомневалась, что «второй фронт» – исключительно экономический – со стороны США и ЕС будет открыт. Против России уже начали вводить санкции. Взаимную поддержку государства и бизнеса обсудили на экстренном совещании в Кремле с участием глав крупнейших компаний. Оценок возможного ущерба от ожидаемых рестрикций пока нет, хотя и беспокойства бизнеса не видно. Все к этому готовились. Риски в сфере безопасности оказались выше рисков экономических потерь. Но и антикризисные меры уже принимаются.

Владимир Путин, президент России: «Со стороны правительства, власти в самом широком смысле задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы. Ответ может быть только один – обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности. Конечно, в известных рамках, с тем, чтобы, как выразились коллеги, была предсказуемость определенная со стороны правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена».

Российским дипломатам поставлена задача доносить позицию Москвы до иностранных бизнес-партнеров. Кремль уверен, что западные компании не готовы рвать экономические связи: в постпандемийное время такие решения могут стать критическими. А угрозы выдавить Россию из мировой экономики – обычный популизм.

Михаил Галузин, посол России в Японии: «Сама по себе эта цель довольно токсична и недостижима, потому что вытеснить Россию, исключить нас из мировой экономики невозможно. Хотя именно к этому стремятся господин Байден и его администрация, этого пытаются добиваться».

Россия, конечно, ответит контрударом. Полный пакет ответных санкций еще не опубликован, но примерные болевые точки уже обозначены. Москва может ввести ограничения на поставку газа, изменить свое отношения к контрактам на поставку оружия в третьи страны. Например, продать современные комплексы ПВО Ирану. Закрыть своё небо для самолётов и маршруты для транспортных судов, прекратить транзит товаров из других стран. Многое из того, что нужно самой Москве, здесь уже научились делать сами.

Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова: «Российские производители системно адаптировались к изменившимся условиям, когда возникли ограничения по поставкам различного рода продукции. И в сельском хозяйстве мы с этими ограничениями тоже уже сталкиваемся на протяжении восьми лет. В общем-то здесь руководство РФ взяло курс на импортозамещение. Другое дело, что не везде это получается, не во всех секторах, не по всем отраслям экономики это получается. Но даже там, где мы столкнулись с наиболее жесткими ограничениями – это со стороны США на продажу нефтегазового оборудования, нефтесервисных услуг, – в общем-то, здесь были найдены альтернативные варианты».

Эксперты считают, что главный российский ответ на санкции будет все-таки не экономическим, так как он может быть контрпродуктивным, а будет лежать в военно-политической сфере: здесь и усиление военной поддержки Беларуси, и расширение ареала присутствия российских войск и военных баз во всём мире на новых принципах, и новые военные альянсы с Китаем – дорожная карта между министерствами обороны двух стран уже подписана. В общем, Москва, как и заявляла ранее, теперь будет действовать исключительно в соответствии со своими интересами.

Военная спецоперация России, по заявлениям Министерства обороны, будет продолжаться до лишения генштаба Украины возможности централизованного управления войсками, выведения из строя военной аэродромной сети, уничтожения позиций средств ПВО и оперативно-тактических ракет. Армия продолжит использовать высокоточные средства поражения, чтобы до минимума снизить риски для мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

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