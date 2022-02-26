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Россия озвучила предварительные условия прекращения военной операции в Украине

26.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия озвучила предварительные условия прекращения военной операции в Украине

Министерство иностранных дел России очертило пути урегулирования ситуации в Украине. Итоговую сводку заявлений главы ведомства Сергея Лаврова, официального представителя МИД Марии Захаровой и российского постпреда при ЕС Владимира Чижова приводит РИА «Новости».

Подчеркивается, что целью российской специальной операции является обеспечение денацификации и демилитаризации Украины, привлечение к ответственности за преступления марионеточного режима в Киеве. По заявлению МИД России, действующего президента Украины Владимира Зеленского в будущем ждет трибунал.

Россия выражает надежду, что народ Украины сможет определить свое будущее свободно, избавившись от гнета националистического правительства.

Территории ЛНР и ДНР и будут расширены до размеров Луганской и Донецкой областей. Когда в Украине будут возможные новые власти – и ЛНР, и ДНР будут искать с ними основания для переговоров.

В МИД России акцентировали внимание, что после специальной операции не будет оккупации Украины, российские войска будут выведены.

Фото: МИД России

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Министерство иностранных дел России очертило пути урегулирования ситуации в Украине. Итоговую сводку заявлений главы ведомства Сергея Лаврова, официального...
 
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