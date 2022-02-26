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Россия озвучила предварительные условия прекращения военной операции в Украине
Источник материала: ОНТ
Министерство иностранных дел России очертило пути урегулирования ситуации в Украине. Итоговую сводку заявлений главы ведомства Сергея Лаврова, официального представителя МИД Марии Захаровой и российского постпреда при ЕС Владимира Чижова
Подчеркивается, что целью российской специальной операции является обеспечение денацификации и демилитаризации Украины, привлечение к ответственности за преступления марионеточного режима в Киеве. По заявлению МИД России, действующего президента Украины Владимира Зеленского в будущем ждет трибунал.
Россия выражает надежду, что народ Украины сможет определить свое будущее свободно, избавившись от гнета националистического правительства.
Территории ЛНР и ДНР и будут расширены до размеров Луганской и Донецкой областей. Когда в Украине будут возможные новые власти – и ЛНР, и ДНР будут искать с ними основания для переговоров.
В МИД России акцентировали внимание, что после специальной операции не будет оккупации Украины, российские войска будут выведены.
Фото: МИД России
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Министерство иностранных дел России очертило пути урегулирования ситуации в Украине. Итоговую сводку заявлений главы ведомства Сергея Лаврова, официального...
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