Как ситуация в Украине может повлиять на безопасность Беларуси? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

О людях и о мире думают, к сожалению, далеко не все политики в мире. Грозные заявления западных столиц, экономические и буквально антидипломатические меры последних дней и все шаги Запада ранее – всё это не способствует нормализации ситуации в регионе. Кто раздувает пламя войны и греет руки над ним? А кто пытается остудить слишком горячие головы?





А вот не будет сегодня рубрики в привычном понимании. Потому что пока в Беларуси без чрезвычайщины. А в регионе, в мире, в политике, в экономике, да во всем… то – о чем метеорологи обычно говорят: «Старожилы такого не припоминают». И вправду то, что происходит не здесь, но сейчас трудно отследить в волнах заявлений и контрзаявлений, вбросов и эмоций. И фейков! Но я, Глеб Лавров, давайте выделю более-менее подтвержденное и главное. И тему войны и мира в регионе и в мире этим будем дополнять.

Итак, после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины... Вернее, не так. После многих недель активной накачки Украины со стороны Запада ложью о помощи и паническими заявлениями. После многих месяцев переброски туда Западом разного оружия. После многих лет политической и пропагандистской работы с Украиной лучших западных специалистов. И два дня спустя после начала российской спецоперации картина такова: Запад, а именно США, Великобритания, Европа на минималках – Украину все кинули. Об этом заявил и президент Зеленский: «Я спрашиваю у них: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас с собой в Альянс брать не готовы. Я спросил у двадцати семи лидеров Европы, быть ли Украине в НАТО. Все боятся!»

«На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет», – сказал будущий банкир, а пока генсек НАТО Столтенберг. «Наши силы не будут вовлечены в конфликт», – сказал и Байден. То есть все те, кого засылали раньше под видом военных экспертов – отныне их чужие наемники. Зато решать свои проблемы, поднимать свои рейтинги, воровать чужое, как ранее уже проворачивал Лондон с активами Венесуэлы, как делал Вашингтон с активами Афгана, вот этого вот всего Запад на фоне украинских событий не боится. «Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена», – отважно пригрозила глава МИДа Англии Элизабет Трасс. Та самая, кто ранее очень грозно отказала России в суверенитете над Ростовом и Воронежем.

И то, что весь вопрос только в деньгах, причем именно в чужих, чтобы свои не боялись, сказал Байден: «Мы налагаем санкции против российских банков – это будет иметь даже большие последствия, чем отключение от SWIFT. Это остается возможным, но на данный момент мы это не предусматриваем». И, кстати, пилить чужое, но так, чтобы свои суки не ломались, продолжат и в энергетике. Так, обещанный разрыв с Москвой не означает прекращение, к примеру, закупок американцами российской нефти. Заместитель советника Байдена по нацбезопасности подчеркнул: «Наши санкции не предназначены для того, чтобы нарушить текущий транзит энергоресурсов из России».

Хотя и здесь американец слукавил. Санкции против «Северного потока-2» США ввели еще ДО начала российской спецоперации! А вот это значит, что немецкие депутаты две недели тому называли политику США двуличной не зря! Вашингтон действительно отключил Берлин от российского газа и при этом действительно продолжит получать прибыль от российской нефти.

Именно учитывая эти факторы, ВСЕ факторы, особенно взвешенно выглядит мнение Китая не о деньгах, но о самом важном, о войне и мире: «Украинский вопрос отличается сложной спецификой. Китай понимает российскую сторону, выражающую обоснованные опасения вопросами безопасности». Кстати, после этого с Москвой переговорили и Париж, и Нью-Дели. Где, видимо, еще видят в мировой дипломатии инструмент достижения мира. А не только лишь оружие для продвижения американских интересов… И уже сегодня Си Цзиньпин еще раз призвал сформировать эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности.

На этом фоне нынешним властям Украины остаются лишь переговоры о демилитаризации и нейтралитете. При этом отдельные украинские военные уже проявляют благоразумие, несвойственное отдельным их и особенно западным политикам. Так, достигнута договоренность с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины. Теперь безопасность блоков и саркофага в Чернобыле военные спецы двух стран обеспечивают совместно.

Ну, а что в Беларуси. И вот здесь повторюсь, что сегодняшний выпуск не такой, как всегда. И посвящен он должен был быть другому. Мы с коллегами вчера должны были говорить с Президентом о предложенном на референдум тексте Конституции. О будущем вообще. Я хотел спросить о внешних медиаугрозах, о диалоге внутри белорусского общества, о мире в целом. Но все пошло не так, как мы все здесь рассчитывали. Нашу встречу перенесли.

Но мы были там, когда началось совещание по безопасности. И с первых слов Первого: «Давайте поговорим, как себе вести, что сказать НАШИМ людям» – я понял, что вижу военных, которые в первую очередь думают о мире. И потом, когда министр обороны, по приказу Главнокомандующего рассказал о том, как до последнего разговаривал с украинским коллегой, убеждая его позвонить в Москву, договариваться, а тот не позвонил. И после, когда Президент подробно проговорил о мерах по защите НАШЕЙ земли – я слышал слова О МИРЕ! Как о высшей ценности. Который сейчас приходится отстаивать. Обеспечивать, как говорят военные, чтобы закрыть тылы, в том числе и союзников. Но самим этим фактом и обезопасить себя!

И потом, после совещания, когда удалось немного поговорить, как говорят дипломаты, на ногах, и вопросы и ответы были разные. Но все мы там вчера, во Дворце Независимости, были – о мире! ЭТО запомнится. На уровне слов и на уровне ощущений. А встречу по вопросам о Конституции нам пообещали. Так что в более спокойное время и об этом «Будет дополнено». А на сегодня главное – мира всем. И разума тем, от кого зависит, чтоб мир наступил быстрее.

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