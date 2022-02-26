Лукашенко наградил орденом офицера, спасшего солдата-срочника от гранаты

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом «За личное мужество» офицера, который спас солдата-срочника от гранаты. Об этом информирует Министерство обороны.

Старший лейтенант Алексей Харламов в октябре 2021 года во время занятия проявил выдержку и высочайшее мужество – в считанные секунды офицер успел оттащить подчиненного за пределы окопа, закрыв того своим телом.

Фото: БЕЛТА

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