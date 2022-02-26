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Взрывы мостов и призывы к переговорам: что происходит в Украине во второй день спецоперации?
Источник материала: ОНТ
Это утро во многих украинских городах снова началось с сигнала тревоги. Снова многочисленные сообщения о повреждённых объектах военной инфраструктуры. Более ста из них вывели из строя, сообщили в российском Министерстве обороны. Есть ли реальная опасность и что происходит – обывателям даже внутри Украины понять сложно.
Многочисленные фейки лишь нагнетают беспокойство и страх. Не внушают уверенности и выступления украинского президента. Тот говорит много и, кажется, больше надеялся, что его посылы услышат на Западе. Те трижды сказали нет – войне с Россией, но готовы лишь вводить санкции против Москвы. После таких сигналов западных партнеров риторика Киева заметно изменилась.
В пресс-службе Кремля считают подобные заявления, цитата, «движением в сторону позитива». Однако добавили – информации о возможных контактах Путина и Зеленского пока нет, но предложение Кремля – начать в Минске переговоры рабочих групп России и Украины.
Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем «демилитаризации и денацификации Украины». Последнее и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса.
Для переговоров Беларусь создаст все необходимые условия, об этом заявил наш Президент накануне.
В Кремле также напомнили, что стоит за их действиями в Украине – обострения ситуации Москва всячески стремилась избежать, призывая прекратить военные действия на Донбассе и следовать «Минским соглашениям». Но эти просьбы услышаны не были.
Но пока Украина продолжает взрывать мосты. Вчера – дипломатические с Россией, а сегодня уже и те, что на подступах к Киеву. Инженерные сооружения сознательно вывели из строя в Черниговской, Житомирской, Херсонской и Харьковской областях. Власти заявляют, что таким образом пытаются затруднить российским войскам возможное наступление. Про погибших, как военных, так и мирных жителей, сегодня заявили по обе стороны соприкосновения. В Одессе местные силовики заминировали береговую линию. Луганск и Донецк снова сообщают про обстрелы «Градами». Основной удар принимают на себя социальные объекты – школы, больницы, магазины, жилые дома. Это кадры, снятые после попадания украинского снаряда в здание школы в Горловке. Погибли двое учителей.
Этой ночью Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, на которую отвел 90 суток. В Киеве признали, что утратили контроль над островом Змеиный в Черном море, а также над Чернобыльской АЭС и рядом других населённых пунктов. Под контролем российских военных и стратегический военный аэродром Гостомель. Там, где идут боевые действия, – проблемы с электричеством и водоснабжением. Сигналы тревоги продолжают звучать и в украинской столице. В город вошла военная украинская техника. Часто её разворачивают рядом с жилыми кварталами, по сути ставя под удар гражданское население. Такая обстановка и в других городах. В соцсетях публикуют кадры, на которых украинские войска ставят реактивные системы залпового огня «Град» прямо в спальных районах Харькова.
Некоторые станции метро работают лишь как бомбоубежище. Люди скупают товары первой необходимости и топливо, в банкоматах заканчиваются наличные деньги. Неизвестные раздают оружие прямо на улицах.
Реакция Беларуси на происходящее взвешенная, сдержанная и вполне обоснованная, отмечают в экспертном сообществе. Наша страна призывала и продолжает призывать все стороны к диалогу, однако в этой ситуации мы сами вынуждены держать порох сухим. Действовать с учётом угроз с западных направлений.
Тем временем количество беженцев из Украины только растет. ЕС ожидает более миллиона человек. С их наплывом уже сталкивается Польша. Напомним, небо над территорией Украины закрыто. Внутри страны ограничено судоходство, железнодорожное и автомобильное сообщение. С 22 часов во всех городах объявлен комендантский час.
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Это утро во многих украинских городах снова началось с сигнала тревоги. Снова многочисленные сообщения о повреждённых объектах военной инфраструктуры. Более ста...
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