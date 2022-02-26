Взрывы мостов и призывы к переговорам: что происходит в Украине во второй день спецоперации?

Источник материала: ОНТ

Это утро во многих украинских городах снова началось с сигнала тревоги. Снова многочисленные сообщения о повреждённых объектах военной инфраструктуры. Более ста из них вывели из строя, сообщили в российском Министерстве обороны. Есть ли реальная опасность и что происходит – обывателям даже внутри Украины понять сложно.





Многочисленные фейки лишь нагнетают беспокойство и страх. Не внушают уверенности и выступления украинского президента. Тот говорит много и, кажется, больше надеялся, что его посылы услышат на Западе. Те трижды сказали нет – войне с Россией, но готовы лишь вводить санкции против Москвы. После таких сигналов западных партнеров риторика Киева заметно изменилась.

В пресс-службе Кремля считают подобные заявления, цитата, «движением в сторону позитива». Однако добавили – информации о возможных контактах Путина и Зеленского пока нет, но предложение Кремля – начать в Минске переговоры рабочих групп России и Украины.

Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем «демилитаризации и денацификации Украины». Последнее и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса.

Для переговоров Беларусь создаст все необходимые условия, об этом заявил наш Президент накануне.

В Кремле также напомнили, что стоит за их действиями в Украине – обострения ситуации Москва всячески стремилась избежать, призывая прекратить военные действия на Донбассе и следовать «Минским соглашениям». Но эти просьбы услышаны не были.

Николай Стариков, общественный и политический деятель (Россия): «В добавок к этому руководство Украины заявляет, что они вот-вот получат ядерное оружие, и никаких гарантий, что этого оружия не будет, с учетом советского потенциала и того прилета птичек из Лондона и Вашингтона, нет. Но обратите внимание, до последней минуты президент РФ давал шанс на иной исход событий. Он сказал, что Россию устроит демилитаризация Украины, этот процесс можно контролировать, если бы Киев отвел войска от линии ДНР, ЛНР, официально заявил, что не пойдёт в НАТО и готова снижать вооружение».

Но пока Украина продолжает взрывать мосты. Вчера – дипломатические с Россией, а сегодня уже и те, что на подступах к Киеву. Инженерные сооружения сознательно вывели из строя в Черниговской, Житомирской, Херсонской и Харьковской областях. Власти заявляют, что таким образом пытаются затруднить российским войскам возможное наступление. Про погибших, как военных, так и мирных жителей, сегодня заявили по обе стороны соприкосновения. В Одессе местные силовики заминировали береговую линию. Луганск и Донецк снова сообщают про обстрелы «Градами». Основной удар принимают на себя социальные объекты – школы, больницы, магазины, жилые дома. Это кадры, снятые после попадания украинского снаряда в здание школы в Горловке. Погибли двое учителей.

Этой ночью Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, на которую отвел 90 суток. В Киеве признали, что утратили контроль над островом Змеиный в Черном море, а также над Чернобыльской АЭС и рядом других населённых пунктов. Под контролем российских военных и стратегический военный аэродром Гостомель. Там, где идут боевые действия, – проблемы с электричеством и водоснабжением. Сигналы тревоги продолжают звучать и в украинской столице. В город вошла военная украинская техника. Часто её разворачивают рядом с жилыми кварталами, по сути ставя под удар гражданское население. Такая обстановка и в других городах. В соцсетях публикуют кадры, на которых украинские войска ставят реактивные системы залпового огня «Град» прямо в спальных районах Харькова.

Некоторые станции метро работают лишь как бомбоубежище. Люди скупают товары первой необходимости и топливо, в банкоматах заканчиваются наличные деньги. Неизвестные раздают оружие прямо на улицах.

Реакция Беларуси на происходящее взвешенная, сдержанная и вполне обоснованная, отмечают в экспертном сообществе. Наша страна призывала и продолжает призывать все стороны к диалогу, однако в этой ситуации мы сами вынуждены держать порох сухим. Действовать с учётом угроз с западных направлений.

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Национального собрания Беларуси: «Мы приверженцы всех тех соглашений, которые у нас есть – в рамках Союзного государства Беларуси и России, в рамках международных договоров, которые мы подписали, и наша позиция – это отстаивание свои национальных интересов. Т.е. наша самая основная задача – обеспечить безопасность наших границ на южных рубежах, не допустить переноса в Беларусь оружия, боеприпасов, наркотических средств. Конечно же, нам нет необходимости в волне беженцев, которые могут на нашу сторону переходить. То есть планово решать вопросы по обеспечению пограничной и национальной безопасности страны».

Алексей Дзермант, политолог: «Мы являемся военно-политическим союзником России, и самая главная наша роль в теперешней ситуации – прикрывать спину России с западного фланга. Мы видим серьёзное сосредоточение войск НАТО и в Польше, и в Прибалтике. Это уже происходит достаточно длительное время, и мы должны быть начеку в том плане, чтобы не было никаких агрессивных действий с той стороны. Вот что мы делаем – защищаем свои рубежи прежде всего, Россия нам тоже помогает защищать эти рубежи, во время учений это было».

Тем временем количество беженцев из Украины только растет. ЕС ожидает более миллиона человек. С их наплывом уже сталкивается Польша. Напомним, небо над территорией Украины закрыто. Внутри страны ограничено судоходство, железнодорожное и автомобильное сообщение. С 22 часов во всех городах объявлен комендантский час.

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