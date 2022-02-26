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США предоставит Украине финансовую помощь в размере 600 млн долларов

26.02.2022 07:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США предоставит Украине финансовую помощь в размере 600 млн долларов

Джо Байден издал меморандумм, согласно которому, США выделит Украине финансовую помощь на 600 млн долларов, информирует РИА Новости. 

Президент США дал поручение правительству страны выделить Украине финансирование в размере 600 миллионов долларов, из которых 350 – на оборонные нужды.

Фото: ru.depositphotos.com

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Джо Байден издал меморандумм, согласно которому, США выделит Украине финансовую помощь на 600 млн долларов, информирует РИА Новости.  Президент США дал поручение...
 
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