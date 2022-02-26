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США предоставит Украине финансовую помощь в размере 600 млн долларов
Источник материала: ОНТ
Джо Байден издал меморандумм, согласно которому, США выделит Украине финансовую помощь на 600 млн долларов,
Президент США дал поручение правительству страны выделить Украине финансирование в размере 600 миллионов долларов, из которых 350 – на оборонные нужды.
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Джо Байден издал меморандумм, согласно которому, США выделит Украине финансовую помощь на 600 млн долларов, информирует РИА Новости. Президент США дал поручение...
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