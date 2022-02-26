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Мадонна высказалась о ситуации в Украине
Источник материала: ОНТ
Певица Мадонна опубликовала в своем Instagram пост поддержки Украины в связи с развернутой там военной операции Российской Федерации.
Поп-звезда высказала слова поддержки президенту Украины Владимиру Зеленскому и осудила действия российских властей.
«Бессмысленное и движимое жадностью российское вторжение в Украину должно быть остановлено <…> Владимир Путин нарушил все действующие соглашения о правах человека. <…> Мы поддерживаем вас, президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех Бог!»
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Певица Мадонна опубликовала в своем Instagram пост поддержки Украины в связи с развернутой там военной операции Российской Федерации. Поп-звезда высказала слова...
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