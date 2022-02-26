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Мадонна высказалась о ситуации в Украине

26.02.2022 07:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мадонна высказалась о ситуации в Украине

Певица Мадонна опубликовала в своем Instagram пост поддержки Украины в связи с развернутой там военной операции Российской Федерации.

Поп-звезда высказала слова поддержки президенту Украины Владимиру Зеленскому и осудила действия российских властей. 



«Бессмысленное и движимое жадностью российское вторжение в Украину должно быть остановлено <…> Владимир Путин нарушил все действующие соглашения о правах человека. <…> Мы поддерживаем вас, президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну!  Благослови вас всех Бог!»

Фото: ru.depositphotos.com

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Певица Мадонна опубликовала в своем Instagram пост поддержки Украины в связи с развернутой там военной операции Российской Федерации. Поп-звезда высказала слова...
 
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