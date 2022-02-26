|
Правительству и Центробанку России прекращен доступ к рынкам торговли и инвестициям ЕС
Источник материала: ОНТ
С 12 апреля Совет ЕС ограничивает доступ правительства РФ и Центробанка страны к европейскому рынку капитала и инвестиций из-за развернутой военной операции в Украине,
Согласно принятому Советом ЕС запрету, будет прекращено государственное финансирование торговли с Россией и инвестиций в какие-либо институты или проекты РФ.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 апреля Совет ЕС ограничивает доступ правительства РФ и Центробанка страны к европейскому рынку капитала и инвестиций из-за развернутой военной операции в...
|
Архив (Разное)