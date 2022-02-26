Правительству и Центробанку России прекращен доступ к рынкам торговли и инвестициям ЕС

Источник материала: ОНТ

С 12 апреля Совет ЕС ограничивает доступ правительства РФ и Центробанка страны к европейскому рынку капитала и инвестиций из-за развернутой военной операции в Украине, информирует «ТАСС».

«Данное решение вводит ограничения по доступу к рынку капитала ЕС для отдельных российских финансовых институтов, правительства и Центробанка России», – сообщается в документе, опубликованном Официальным журналом Евросоюза.

Согласно принятому Советом ЕС запрету, будет прекращено государственное финансирование торговли с Россией и инвестиций в какие-либо институты или проекты РФ.

Фото: Pixabay

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