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Владимир Зеленский отказался эвакуироваться из Киева

26.02.2022 07:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Зеленский отказался эвакуироваться из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения властей США вывезти его из столицы, передает «Федеральное информационное агентство».

Газета The Washington Post распространила информацию о том, что руководство США предложило Владимиру Зеленскому помощь в эвакуации из Киева в связи с угрозой штурма города.

Фото: Zelenskiy / Official

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения властей США вывезти его из столицы, передает «Федеральное информационное агентство». Газета The...
 
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