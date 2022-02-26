Владимир Зеленский отказался эвакуироваться из Киева

Источник материала: ОНТ

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения властей США вывезти его из столицы, передает «Федеральное информационное агентство».

Газета The Washington Post распространила информацию о том, что руководство США предложило Владимиру Зеленскому помощь в эвакуации из Киева в связи с угрозой штурма города.

Фото: Zelenskiy / Official

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