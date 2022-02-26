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Владимир Зеленский отказался эвакуироваться из Киева
Источник материала: ОНТ
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения властей США вывезти его из столицы,
Газета The Washington Post
Фото: Zelenskiy / Official
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения властей США вывезти его из столицы, передает «Федеральное информационное агентство». Газета The...
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