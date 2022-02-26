«40 минут человек яростно все ломает». Как парень зарабатывает на людском гневе

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Осенью 2021 года 34-летний звукорежиссер из Минска Михаил открыл в столице « комнату гнева » — пространство, где любой желающий может выпустить пар без вреда для окружающих. Как? Разбивая в щепки компьютеры, телевизоры и чайники. Сложно ли было запустить бизнес, пользуется ли спросом необычная услуга и приносит ли она доход — читайте в очередном материале «Про бизнес» о предпринимателях, которым сложно жить скучно.

«Тяжелее всего было найти помещение в центре Минска»

До 33 лет у меня не было предпринимательского опыта: я учился на экономиста, а потом всю жизнь занимался звукозаписью. К лету 2021 года ощутил необходимость попробовать создать свой проект.

Первая мысль — открою-ка кофе-поинт. Этот вариант показался мне самым предсказуемым и адекватным для старта: можно набить недорогие шишки, изучить бизнес-процессы и понять, как все устроено. Пока я разбирался, с чего бы начать, мне пришла в голову другая идея — «комната гнева». Это пространство на стыке развлечения и психотерапии, в котором человек может бить и ломать все вокруг, выпуская негатив без вреда для окружающих. Такие комнаты организовывали в США еще 14−15 лет назад. Позже что-то подобное появилось в Москве и Киеве.





На тот момент в Беларуси я не нашел ничего похожего. Были квесты, но они, во-первых, уже стали не настолько актуальными, как пару лет назад, а во-вторых, не давали нужной эмоциональной разрядки.

Ниша была свободна — осталось только ее занять.

Я серьезно занялся проектом: искал помещение, параллельно разбирался с оформлением документов и разрабатывал концепцию проекта. Из формата квестов взял анонимность и загадочность: гости ничего обо мне не знают и не понимают, кто их встречает в пространстве. Поэтому, кстати, я нигде не афиширую свои данные и не показываю лицо.

Найти подходящее пространство было сложно. Я хотел, чтобы это было просторное место в центре Минска и при этом рядом не было других арендаторов. Это важно, потому что формат «комнаты гнева» подразумевает шум и крики — вряд ли кто-то был бы готов соседствовать с таким помещением. В городе нашлось всего 2 подходящих мне варианта: бывший промышленный цех на Октябрьской и помещение на территории завода «Горизонт» на Машерова. От первой локации пришлось отказаться — там не было ни электричества, ни воды. А комната в «Горизонте» подходила идеально: ближайшие соседи находились в противоположной части этажа.

Перед тем как взять в аренду помещение, мне пришлось открыть ИП: немногие арендодатели готовы сдавать площади физлицам.

Как только я официально зарегистрировался, заключил договор и забрал ключи.





1 июля 2021 года начал ремонт: из металлопрофиля соорудил склад для расходных материалов, установил стойку-ресепшн, заштукатурил и покрасил стены и потолок, нанес тематические рисунки и логотип на стену. С этими работами справился за месяц с помощью друзей и знакомых — потратил около 2000 белорусских рублей (приблизительно $ 800). И был готов начинать, но момент запуска пространства пришлось отложить на осень из-за двух вещей: нам пришлось заменить электропроводку и окно из-за того, что оно не открывалось. На него ушло еще около 750 рублей ($ 300).

«45 посещений за декабрь, минимальная цена за сеанс — $ 40»

К сентябрю я закончил ремонт и был готов к запуску. Закупил бейсбольные биты и другой инвентарь для крушения, на них потратил около 520 рублей ($ 200). «Комнату гнева» назвал «dEBOSH». Осталось разобраться, где брать расходные материалы: мониторы и экраны с кинескопом; старые ноутбуки; телевизоры; старую бытовую технику типа чайников; бутылки и посуду; пластинки, диски и прочие мелочи.





Думаете, все это можно найти на свалках? Но я для себя решил, что не буду этим заниматься: наверное, не каждый гость будет готов отдавать деньги за то, чтобы разбить технику с помойки. Поэтому начал искать объявления в интернете, регистрировался на аукционных площадках и на сайтах с конфискатом, обзванивал друзей и знакомых. Многие сначала удивлялись, но когда узнавали, зачем мне нужно, без проблем отдавали или продавали ненужное старье. Крупную технику я покупаю не дороже 30−40 рублей (до $ 12), а мелкую — например, чайники — не дороже 5−10 ($ 3).





С бутылками история забавная: периодически я обзваниваю бары и предлагаю либо выкупить пустую тару, либо забрать ее бесплатно, чтобы людям не пришлось думать о ее утилизации.

Искать расходники приходится часто, но ни на старте, ни сейчас не было каких-то проблем, я держу запас на несколько недель вперед.

С октября я объявил в Instagram, что «dEBOSH» принимает клиентов — первого гостя пришлось ждать почти полтора месяца.

Думаю, что это произошло потому, что многие о нас не знали. Поэтому несколько недель ушло только на продвижение в соцсетях. Меня, конечно, беспокоило, что нет спроса, но мыслей бросать свою задумку не было: во-первых, хотелось выйти из этой стрессовой ситуации победителем, во-вторых, само пространство из-за небольшой аренды и отсутствия других работников не вытягивало много денег — то есть не напрягало. К тому же все время я продолжал параллельно работать звукорежиссером.





Ситуация изменилась в декабре — когда вдобавок к Instagram я создал аккаунт в TikTok и начал делать видео. А еще сделал подарочные сертификаты. Накануне Нового года это сработало — с начала месяца появился стабильный поток гостей. В основном это компании, реже — семьи с детьми и коллеги, устраивающие себе нестандартные корпоративы. За декабрь было около 45 посещений при цене 110−200 рублей ($ 40−70) за сеанс.





«40 минут клиент яростно все ломает»

Сеанс выглядит так: клиент выбирает понравившийся инструмент (есть бейсбольные биты, кувалды, молотки, монтировки), надевает защиту и уходит в комнату, где расставлены-разложены предметы для уничтожения. Количество их меняется в зависимости от пакета услуг, но в любом случае есть пара бутылок, компьютер или телевизор, а еще чайник и мелкие вещи. И 40 минут человек яростно все это ломает.

Многие ребята устраивают фотосессии и делают видео.





Мне, чтобы подготовить комнату и потом все убрать, нужен час — то есть в среднем «комната гнева» может принять 6 компаний за день.

Обычно я стараюсь узнать о людях что-нибудь до их прихода — чтобы подготовиться. Например, когда выяснил, что идут ребята из IT-компании, заменил телевизор на компьютер. Если крушить будет фотограф, могу добавить фотоаппарат. Помню, один кальянщик сказал мне, что хочет разнести в осколки это приспособление для курения, и попросил упаковать его в пакет.

Гости получают большее удовольствие, когда разносят то, с чем обычно работают.

В январе посещаемость немного упала — до 25 человек. Но, думаю, это сезонное явление, и уже в феврале-марте, когда будут длинные выходные и гендерные праздники, я вернусь к декабрьскому объему работы.





Обычно я работаю по предварительной записи, чтобы совмещать с основной работой, но, бывает, звонят клиенты и хотят приехать в этот же день через несколько часов. Приходится срываться и ехать готовить комнату. Чтобы решить эту проблему, планирую нанять администратора.

Сейчас мой план — сосредоточиться на этом проекте, выделить бюджет на маркетинг и увеличивать количество клиентов здесь. А далее, может, подумаю и о масштабировании.

Читайте также