Последний день досрочного голосования на референдуме по изменениям в Конституцию проходит в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Последний шанс исполнить свой гражданский долг для тех, у кого другие планы на ближайшее воскресенье. Сегодня финальный день досрочного голосования на референдуме по изменениям и дополнениям Конституции.

Кампания проходит в штатном режиме при активности граждан, сообщает ЦИК. За четыре дня досрочного голосования свой выбор сделали почти 34,5% избирателей. Наиболее активные жители Гомельской области – на участки пришли почти 39% тех, кто в списках. Сельские жители – народ активный, и особенно небезразличный к процессам, которые происходят в стране, а тем более касаются будущего. Избирательный участок в Остромечево – один из самых больших в Брестском районе. В списках полторы тысячи человек, и почти половина уже проголосовали, периодически наблюдаются очереди.

Мониторинг на участках для голосования продолжает Миссия международных наблюдателей от СНГ. Ее представители работают во всех областях. В Гродно только за один день посетили 4 участка. Следят за ходом голосования, интересуются даже малейшими техническими деталями в организации процесса. На участке 124 отметили удобство посадочных мест для людей пожилого возраста.

Всего в составе миссии наблюдателей от СНГ 150 человек. Они будут работать на участках вплоть до их закрытия в основной день голосования – 27 февраля. После проконтролируют подсчет голосов и правильность оформления протоколов референдума. Вердикт вынесет совет координаторов из представителей 11 стран. Также за ходом голосования следит общественный контроль. Информационный центр при Федерации профсоюзов сообщает, что единичные жалобы от избирателей есть, но их сложно назвать объективными и конструктивными.

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