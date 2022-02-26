В Казахстане обсудили новые экономические реалии, в которых предстоит работать странам ЕАЭС после событий в Украине

Источник материала: ОНТ

Новые экономические условия, в которых предстоит работать странам ЕАЭС после украинских событий, обсудили и в Казахстане, где прошел межправсовет стран-участниц союза. На повестке совместные шаги по противодействию санкциям, углубление кооперации и импортозамещение.

Межправсовет прошел в Нур-Султане в узком и широком составах. Рассмотрено 15 вопросов. Увеличить объемы взаимных поставок и экспорта сельхозпродукции и продовольствия поможет совместный проект ускоренных ж/д перевозок. Межправсовет утвердил дорожную карту по расширению сотрудничества в гражданском авиастроении. Остановились на реализации соглашения о движении товаров и механизме прослеживаемости, развитии единой информационной системы. Перед началом заседания в широком составе глав правительств поприветствовал президент Казахстана. Партнеры отметили успехи во взаимной торговле. Совместные проекты обсуждали также на двусторонних встречах.

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