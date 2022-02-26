В Беларуси проблем в работе предприятий и на рынке из-за ситуации в Украине нет

Источник материала: ОНТ

В нашей стране проблем в работе предприятий и на потребительском рынке из-за ситуации в Украине нет. Об этом заявили в правительстве на совещании по работе экономики и обеспечению населения всем необходимым. А меры реагирования на санкционную политику сформированы давно.

Все предприятия работают в штатном режиме. Страна готова и может обеспечить себя всем необходимым. Остается проработать изменение логистических цепочек после закрытия Одесского порта. Но среди украинского импорта или товаров, которые транзитом проходят через эту страну, для Беларуси нет критических позиций. Решен вопрос и с экспортом нефтепродуктов.

Также в правительстве обсудили работу банковского сектора. Так, из-за ситуации в Украине пострадали важные для Беларуси контрагенты. Сейчас нужно разработать новые механизмы и изменить мосты прохождения платежей, чтобы эти неудобства не почувствовали белорусы.

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