﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россию отстранили от участия в «Евровидении»

26.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Россию отстранили от участия в «Евровидении»

Организаторы конкурса «Евровидение», которое в нынешнем году состоится в Турине, заявили об отстранении от участия представителя России, информирует «ТАСС».

В заявлении Европейского вещательного союза подчеркивается, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине, выступление на конкурсе участника от России может дискредитировать конкурентов.

Исполнительный совет вещательного союза принял решение об отстранении России от конкурса на основании ценностей самого союза и правил Евровидения.  

Напомним, «Евровидение-2022» состоится в мае этого года в итальянском Турине.

Фото: ru.depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы конкурса «Евровидение», которое в нынешнем году состоится в Турине, заявили об отстранении от участия представителя России, информирует «ТАСС». В...
 
Новости дня
Новости разные
 
«40 минут человек яростно все ломает». Как парень зарабатывает на людском гневе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by