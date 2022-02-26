Россию отстранили от участия в «Евровидении»

Источник материала: ОНТ

Организаторы конкурса «Евровидение», которое в нынешнем году состоится в Турине, заявили об отстранении от участия представителя России, информирует «ТАСС».

В заявлении Европейского вещательного союза подчеркивается, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине, выступление на конкурсе участника от России может дискредитировать конкурентов.

Исполнительный совет вещательного союза принял решение об отстранении России от конкурса на основании ценностей самого союза и правил Евровидения.

Напомним, «Евровидение-2022» состоится в мае этого года в итальянском Турине.

Фото: ru.depositphotos.com

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