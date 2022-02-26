|
Россию отстранили от участия в «Евровидении»
Источник материала: ОНТ
Организаторы конкурса «Евровидение», которое в нынешнем году состоится в Турине, заявили об отстранении от участия представителя России,
В заявлении Европейского вещательного союза подчеркивается, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине, выступление на конкурсе участника от России может дискредитировать конкурентов.
Исполнительный совет вещательного союза принял решение об отстранении России от конкурса на основании ценностей самого союза и правил Евровидения.
Напомним, «Евровидение-2022» состоится в мае этого года в итальянском Турине.
Фото: ru.depositphotos.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы конкурса «Евровидение», которое в нынешнем году состоится в Турине, заявили об отстранении от участия представителя России, информирует «ТАСС». В...
|
Архив (Разное)