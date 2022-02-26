Переговоры о мире для Киева: что известно об их организации

Источник материала: ОНТ

Разрешить ситуацию в Украине могли бы переговоры о мире. Накануне прозвучали первые заявления политиков. Кремль подтвердил, что готов к этому. И в качестве возможной площадки для встречи предложил Минск.

Но Владимир Зеленский, который накануне сам сделал заявление о необходимости переговоров, позже перестал выходить на связь. А политическую паузу заполнили раскаты боевых залпов и стрельба. Кроме Минска, в качестве возможных площадок для обсуждения ситуации, называется Варшава. С инициативой выступил и Будапешт – предложение исходило от венгерского правительства, но ясности и движения навстречу пока нет. В Совет Безопасности ООН минувшей ночью внесли резолюцию, осуждающую операцию по демилитаризации Украины, но не все страны ее поддержали и в итоге документ заблокировали. Он назван антироссийским и антиукраинским.

Тем временем, коллективный Запад использует различные возможности для своего вмешательства в конфликт. Евросоюз принял решение ввести персональные санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также ограничения затрагивают государственные корпорации и учреждения, банковский сектор. Такая риторика Запада еще больше ставит под сомнение возможность проведения переговоров и разрешения ситуации. Не может высказать определенную позицию и официальный Вашингтон. В Белом Доме отметили, что война, и, в первую очередь, с Россией, не входит в сферу их интересов. Но при этом президент США заявил, что страна по-прежнему будет оказывать военную помощь Украине. А заодно думает о том, как вывезти Зеленского из Киева.

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