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Православные верующие отмечают Родительскую субботу

26.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Православные верующие отмечают Родительскую субботу

26 февраля в Родительскую субботу православные верующие традиционно поминают усопших, информирует агентство «Минск-Новости».

Богослужения в православных храмах начались 25 февраля с заупокойной всенощной, сегодня же пройдут Вселенские панихиды.

По традиции, в родительскую субботу для верующих, которые соблюдают Пост, допускается вкушение мясной пищи. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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26 февраля в Родительскую субботу православные верующие традиционно поминают усопших, информирует агентство «Минск-Новости». Богослужения в православных храмах...
 
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