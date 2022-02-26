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Православные верующие отмечают Родительскую субботу
Источник материала: ОНТ
26 февраля в Родительскую субботу православные верующие традиционно поминают усопших,
Богослужения в православных храмах начались 25 февраля с заупокойной всенощной, сегодня же пройдут Вселенские панихиды.
По традиции, в родительскую субботу для верующих, которые соблюдают Пост, допускается вкушение мясной пищи.
Фото: БЕЛТА
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26 февраля в Родительскую субботу православные верующие традиционно поминают усопших, информирует агентство «Минск-Новости». Богослужения в православных храмах...
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