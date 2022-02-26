Православные верующие отмечают Родительскую субботу

Источник материала: ОНТ

26 февраля в Родительскую субботу православные верующие традиционно поминают усопших, информирует агентство «Минск-Новости».

Богослужения в православных храмах начались 25 февраля с заупокойной всенощной, сегодня же пройдут Вселенские панихиды.

По традиции, в родительскую субботу для верующих, которые соблюдают Пост, допускается вкушение мясной пищи.

Фото: БЕЛТА

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