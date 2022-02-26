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Ситуация в Украине: обстановка на 7 утра 26 февраля

26.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация в Украине: обстановка на 7 утра 26 февраля

Живой щит киевской обороны! Ночь в Украине была неспокойной. В Киеве объявлена воздушная тревога. Людей призвали спуститься в подвалы и бомбоубежища, многие провели ночь на станциях метро. В Одессе и Львове объявлен комендантский час. 

Российская спецоперация подошла вплотную к Киевской окружной дороге. Украинские войска и нацбатальоны готовятся к противостоянию. Выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня прямо в центре спальных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Вот кадры развертывания «Градов» в центре Харькова. В Министерстве обороны России это назвали военным преступлением, так как фактически националисты ставят под удар мирное население, и подчеркнули, что по жилым кварталам открывать огонь не будут. 

Российская спецоперация по демилитаризации подходит уже вплотную к окружной киевской дороге. Всю ночь выводили из строя военные объекты. Как сообщают российский СМИ, в Василькове высадился десант, который взял под контроль военный аэродром. Вооруженное сопротивление в основном оказывают так называемые нацбатальоны, которые отличились в карательных операциях в 2014-2015-м годах. 

Как сообщают в Минобороны России, регулярные войска от прямых столкновений стараются уходить. Известны случаи, когда нацбатальоны выступали в роли заградотрядов и расправляясь с теми, кто хотел сдаться. По неподтвержденной пока информации, Украина затопила флагманский корабль своего флота – «Гетман Сагайдачный». 

 

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Живой щит киевской обороны! Ночь в Украине была неспокойной. В Киеве объявлена воздушная тревога. Людей призвали спуститься в подвалы и бомбоубежища, многие...
 
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