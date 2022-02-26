Минобразования и Президентский спортивный клуб инициировали акцию по поддержке спорта и ЗОЖ

Источник материала: ОНТ

Президентский спортивный клуб совместно с Министерством образования Республики Беларусь проводит социальный проект по поддержке спорта и здорового образа жизни «Дотянись до мечты», информирует официальный Telegram-канал министерства.

Основная цель проекта – привлечение детей к занятиям спортом, популяризация физической культуры среди детей и подростков.

Акция проводится с 1 марта по 2 мая 2022 года, принять участие в ней могут ученики 5-11 классов.

Главная спортивная дисциплина проекта – подтягивание на перекладине. Участники должны выполнить упражнение максимальное количество раз.

Победителей определят в трех возрастных группах: 5-7, 8-9, 10-11 классы. Среди мальчиков и девочек отбор пройдет отдельно.

Главные призы акции – игровая Приставка Sony PlayStation 5 (для участников 5 - 9 классов), телефон IPhone 13 Pro (10-11 классы).

Фото: https://www.sportclub.by

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