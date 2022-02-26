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Минобразования и Президентский спортивный клуб инициировали акцию по поддержке спорта и ЗОЖ
Источник материала: ОНТ
Президентский спортивный клуб совместно с Министерством образования Республики Беларусь проводит социальный проект по поддержке спорта и здорового образа жизни «Дотянись до мечты»,
Основная цель проекта – привлечение детей к занятиям спортом, популяризация физической культуры среди детей и подростков.
Акция проводится с 1 марта по 2 мая 2022 года, принять участие в ней могут ученики 5-11 классов.
Главная спортивная дисциплина проекта – подтягивание на перекладине. Участники должны выполнить упражнение максимальное количество раз.
Фото: https://www.sportclub.by
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Президентский спортивный клуб совместно с Министерством образования Республики Беларусь проводит социальный проект по поддержке спорта и здорового образа жизни...
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