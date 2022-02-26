Марат Марков: президент Зеленский стал марионеткой в чужих руках

Источник материала: ОНТ

Причины нынешнего кризиса в Украине зрели давно. К коллапсу государственности привели последние президенты.

И в целом на мировой арене остается крайне мало сильных лидеров, которые учитывают интересы собственного народа, а не идут на поводу внешних сил и больших денег. А нынешний президент Украины Зеленский стал марионеткой в чужих руках. Об этом в программе «Клуб редакторов» на «Беларусь 1» заявил председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков.

Подробности – в видеоинформации.

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