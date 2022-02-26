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Принц Гарри и Меган Маркл прокомментировали события в Украине
Источник материала: ОНТ
Герцог и герцогиня Сассекские выступили с
В официальном заявлении, размещенном на сайте фонда герцогов Сассекских The Archewell Foundation, говорится:
«Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, а также все мы, сотрудники фонда, искренне поддерживаем народ Украины. Мы выступаем против нарушений международных и гуманитарных прав. Призываем мировое сообщество и всех мировых лидеров сделать то же самое».
Согласно источникам, это обращение значительно повысило рейтинг Меган и Гарри среди британцев.
Герцог и герцогиня Сассекские стали первыми членами королевской семьи, публично высказавшимися по поводу военного конфликта России и Украины.
Фото: ru.depositphotos.com
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Герцог и герцогиня Сассекские выступили с заявлением в поддержку Украины в связи с происходящим стране. В официальном заявлении, размещенном на сайте фонда...
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