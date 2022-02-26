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Принц Гарри и Меган Маркл прокомментировали события в Украине

26.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Гарри и Меган Маркл прокомментировали события в Украине

Герцог и герцогиня Сассекские выступили с заявлением в поддержку Украины в связи с происходящим стране.

В официальном заявлении, размещенном на сайте фонда герцогов Сассекских The Archewell Foundation, говорится:

«Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, а также все мы, сотрудники фонда, искренне поддерживаем народ Украины. Мы выступаем против нарушений международных и гуманитарных прав. Призываем мировое сообщество и всех мировых лидеров сделать то же самое».



Согласно источникам, это обращение значительно повысило рейтинг Меган и Гарри среди британцев. 

Герцог и герцогиня Сассекские стали первыми членами королевской семьи, публично высказавшимися по поводу военного конфликта России и Украины.

Фото: ru.depositphotos.com

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Герцог и герцогиня Сассекские выступили с заявлением в поддержку Украины в связи с происходящим стране. В официальном заявлении, размещенном на сайте фонда...
 
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