В IT-академии в Орше открыли новую учебную лабораторию

Источник материала: ОНТ

Качественное телевидение от молодого поколения! В IT-академии в Орше открыли новую «Медиастудию».

Это четвертая учебная лаборатория в образовательном центре Парка высоких технологий. На площадке занимаются более 600 человек, от 5 до 18 лет. В учебной программе основы программирования, 3D-моделирование, робототехника. В новой лаборатории тех, кто увлечен медиасферой, обучат работать с фото, видео, а лучшие работы готовы показывать на местном телеканале. Помогут ребята также насытить качественным и интересным контентом социальные сети, уверены педагоги.

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