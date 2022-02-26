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В IT-академии в Орше открыли новую учебную лабораторию

26.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В IT-академии в Орше открыли новую учебную лабораторию

Качественное телевидение от молодого поколения! В IT-академии в Орше открыли новую «Медиастудию». 

Это четвертая учебная лаборатория в образовательном центре Парка высоких технологий. На площадке занимаются более 600 человек, от 5 до 18 лет. В учебной программе основы программирования, 3D-моделирование, робототехника. В новой лаборатории тех, кто увлечен медиасферой, обучат работать с фото, видео, а лучшие работы готовы показывать на местном телеканале. Помогут ребята также насытить качественным и интересным контентом социальные сети, уверены педагоги. 

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Качественное телевидение от молодого поколения! В IT-академии в Орше открыли новую «Медиастудию».  Это четвертая учебная лаборатория в образовательном центре...
 
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