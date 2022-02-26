В Национальной библиотеке презентовали книгу, посвященную паралимпийскому чемпиону Алексею Талаю

Источник материала: ОНТ

Выжить и победить. В Национальной библиотеке презентовали книгу, посвященную паралимпийскому чемпиону и общественному деятелю Алексею Талаю.

На страницах – все о непростом пути: борьбе за жизнь, преодолении трудностей и пути к паралимпийским вершинам. Книга по рассказам самого героя, а также историям его родителей, жены, друзей, тренера, врача, который спас ему жизнь. Презентация состояла из тематических блоков, которые отразили разные грани Алексея Талая. Отрывки из книги зачитали артисты, спортсмены, общественные деятели.

Участники презентации также сделали памятное фото с Алексеем Талаем и получили автограф героя на новой книге.

Фото: БЕЛТА

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