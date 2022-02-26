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Республиканский патриотический форум народного единства прошел в Гомеле

26.02.2022 11:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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«Вместе мы – Беларусь». Республиканский патриотический форум народного единства прошел в Гомеле. 

Он собрал активистов общественных объединений и политических партий, специалистов в области культуры, образования и средств массовой информации. Это насыщенная интерактивная программа – обсуждали патриотическое воспитание, формирование у молодого поколения исторического мировоззрения и сохранения памяти. Лейтмотив встречи – укрепить сплоченность, сделать выбор за мир и стабильность сильной и независимой Беларуси.

Гостей праздника развлекали на специальных площадках. Можно было проверить силу в спортивном спарринге или, к примеру, повторить правила безопасности. Музыкальный подарок подготовили заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская и эстрадно-симфонический оркестр Гомельской филармонии.

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Теги: Гомель
 
 
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«Вместе мы – Беларусь». Республиканский патриотический форум народного единства прошел в Гомеле.  Он собрал активистов общественных объединений и политических...
 
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