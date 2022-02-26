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Республиканский патриотический форум народного единства прошел в Гомеле
Источник материала: ОНТГомеле" class="one-news__figure-img">
«Вместе мы – Беларусь». Республиканский патриотический форум народного единства прошел в Гомеле.
Он собрал активистов общественных объединений и политических партий, специалистов в области культуры, образования и средств массовой информации. Это насыщенная интерактивная программа – обсуждали патриотическое воспитание, формирование у молодого поколения исторического мировоззрения и сохранения памяти. Лейтмотив встречи – укрепить сплоченность, сделать выбор за мир и стабильность сильной и независимой Беларуси.
Гостей праздника развлекали на специальных площадках. Можно было проверить силу в спортивном спарринге или, к примеру, повторить правила безопасности. Музыкальный подарок подготовили заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская и эстрадно-симфонический оркестр Гомельской филармонии.
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«Вместе мы – Беларусь». Республиканский патриотический форум народного единства прошел в Гомеле. Он собрал активистов общественных объединений и политических...
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