|
YouTube удалил сотни каналов в связи с украинскими событиями
Источник материала: ОНТ
Компания Google заявила об удалении на YouTube сотен каналов в связи с событиями в Украине,
Тысячи видео и несколько сотен каналов были удалены на YouTube за последние дни. Офис Google в Европе отмечает, что специальное подразделение следит за происходящим в Украине и в круглосуточном режиме проверяет все материалы, которые публикуются на хостинге. Также в руководстве европейского офиса подчеркнули, что компания Google уделяет особое внимание безопасности сотрудников и пользователей.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google заявила об удалении на YouTube сотен каналов в связи с событиями в Украине, передает РИА Новости. Тысячи видео и несколько сотен каналов были удалены на...
|
Архив (Разное)