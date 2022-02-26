YouTube удалил сотни каналов в связи с украинскими событиями

Источник материала: ОНТ

Компания Google заявила об удалении на YouTube сотен каналов в связи с событиями в Украине, передает РИА Новости.

Тысячи видео и несколько сотен каналов были удалены на YouTube за последние дни. Офис Google в Европе отмечает, что специальное подразделение следит за происходящим в Украине и в круглосуточном режиме проверяет все материалы, которые публикуются на хостинге. Также в руководстве европейского офиса подчеркнули, что компания Google уделяет особое внимание безопасности сотрудников и пользователей.

«На YouTube мы размещаем видео из надежных источников новостей и прилагаем все усилия, чтобы удалять контент, нарушающий нашу политику. За последние несколько дней мы удалили сотни каналов и тысячи видео, и мы сохраняем бдительность в отношении ложной информации», – говорится в заявлении Google.

Фото: Pixabay

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