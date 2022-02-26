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Нидерланды направят Украине ПЗРК Stinger и другую военную помощь

26.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нидерланды направят Украине ПЗРК Stinger и другую военную помощь

Правительство Нидерландов направит в Украину 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, снайперские винтовки и военное обмундирование, информирует «ТАСС».

Главы МИД и Минобороны Нидерландов сообщили, что решение об отправке военной помощи Украине было принято после рассмотрения обращения украинского правительства. 

«Запрос был тщательно рассмотрен на предмет соответствия правилам экспорта вооружений, а решение принято в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами», – прокомментировали министры.

Ранее из Нидерландов в Украину уже была направлена партия продукции военного назначения, в том числе снайперские винтовки и бронежилеты.

Фото: Pixabay

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Правительство Нидерландов направит в Украину 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, снайперские винтовки и военное обмундирование, информирует «ТАСС»....
 
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