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Киевское метро будет работать только в режиме укрытия

26.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Киевское метро будет работать только в режиме укрытия

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевский метрополитен Киева временно прекращает осуществлять перевозки и работает только как бомбоубежище.

«Метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок производиться не будет», – сообщил Кличко в своем Telegram-канале.

Фото: ru.depositphotos.com

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевский метрополитен Киева временно прекращает осуществлять перевозки и работает только как бомбоубежище. «Метро перешло...
 
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