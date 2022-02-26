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Киевское метро будет работать только в режиме укрытия
Источник материала: ОНТ
Мэр Киева Виталий Кличко
«Метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок производиться не будет», – сообщил Кличко в своем Telegram-канале.
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевский метрополитен Киева временно прекращает осуществлять перевозки и работает только как бомбоубежище. «Метро перешло...
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