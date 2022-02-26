Правоохранители Могилевского района задержали распространителей опасных психотропов

Источник материала: ОНТ

В Могилевском районе задержаны оперативниками наркоконтроля при поддержке ОМОНа были задержаны наркокурьеры Интернет-магазина запрещенных веществ, сообщает МВД Беларуси.

42-летний могилевчанин и его и 23-летняя сожительница около двух месяцев работали курьерами в виртуальном наркомаркете. Закладки с запрещенными веществами они оставляли в Могилеве и Бобруйске.

Правоохранители обнаружили в квартире задержанных более 150 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP и более 80 г мефедрона.

В отношении наркокурьеров возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Фото и видео: МВД

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