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МИД настоятельно рекомендует белорусам покинуть Украину. Как выбраться из страны? Объясняем
Источник материала: ОНТ
В этой ситуации МИД нашей страны настоятельно рекомендует белорусам покинуть Украину и оказывает всяческое содействие. Из-за большого количества обращений открыт дополнительный телефон горячей линии.
Также во внешнеполитическом ведомстве обращают внимание, что сохраняется возможность выезда из Украины через территорию сопредельных с ней государств: Венгрии, Молдовы и Польши. Но просят учитывать многокилометровые очереди. За помощью к белорусским дипломатам уже обратилось более полутора тысяч человек.
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В этой ситуации МИД нашей страны настоятельно рекомендует белорусам покинуть Украину и оказывает всяческое содействие. Из-за большого количества обращений...
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