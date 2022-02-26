МИД настоятельно рекомендует белорусам покинуть Украину. Как выбраться из страны? Объясняем

Источник материала: ОНТ

В этой ситуации МИД нашей страны настоятельно рекомендует белорусам покинуть Украину и оказывает всяческое содействие. Из-за большого количества обращений открыт дополнительный телефон горячей линии.

Также во внешнеполитическом ведомстве обращают внимание, что сохраняется возможность выезда из Украины через территорию сопредельных с ней государств: Венгрии, Молдовы и Польши. Но просят учитывать многокилометровые очереди. За помощью к белорусским дипломатам уже обратилось более полутора тысяч человек.

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