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Александр Лукашенко приехал на республиканские соревнования по биатлону и лыжным гонкам среди юниоров

26.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко приехал на республиканские соревнования по биатлону и лыжным гонкам среди юниоров

Президент посещает соревнования, которые проходят на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко даст старт биатлонной эстафетной гонке среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. 

Также Глава государства планирует вместе с участниками соревнований протестировать лыжную трассу и стрельбище и примет участие в награждении победителей и призеров.

Фото: БЕЛТА

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Президент посещает соревнования, которые проходят на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», передает БЕЛТА....
 
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