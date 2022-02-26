Александр Лукашенко приехал на республиканские соревнования по биатлону и лыжным гонкам среди юниоров

Источник материала: ОНТ

Президент посещает соревнования, которые проходят на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко даст старт биатлонной эстафетной гонке среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения.

Также Глава государства планирует вместе с участниками соревнований протестировать лыжную трассу и стрельбище и примет участие в награждении победителей и призеров.

Фото: БЕЛТА

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