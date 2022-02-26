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Эксперты и журналисты обсуждают инсинуации по поводу демилитаризации Украины

26.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обсуждают в экспертной и журналистской среде инсинуации по поводу демилитаризации Украины. Когда Запад и некоторые СМИ продолжают игнорировать неопровержимые доказательства геноцида жителей Донбасса. 

Факты стали достоянием общественности, но наказания виновные так и не понесли, даже несмотря на то, что в Европейский суд по правам человека подано 7,5 тысяч жалоб от пострадавших от действий украинской армии.

Подробности – в видеоинформации.

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Обсуждают в экспертной и журналистской среде инсинуации по поводу демилитаризации Украины. Когда Запад и некоторые СМИ продолжают игнорировать неопровержимые...
 
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