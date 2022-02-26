Белинвестбанк предупредил о блокировке карточек Mastercard за рубежом

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

На территории Беларуси будут по-прежнему доступны операции по карточкам Mastercard, за исключением платежей в онлайн-сервисах, таких как Яндекс, Wildberries, AliExpress, Ozon и др., а также с использованием токенизированных карточек Mastercard в кошельках Apple Pay, Кошелёк Pay™, Samsung Pay, Xiaomi Pay, Оплати™. Также возможны отказы в обслуживании при совершении операций в сервисах переводов с карточки на карточку.

В обычном режиме карточки Mastercard будут принимать в организациях торговли и сервиса Беларуси, а также в устройствах самообслуживания.

Банк рекомендовал владельцам карточек Mastercard Белинвестбанка, находящимся в данный момент за границей, оперативно снять с данных карточек наличные. Для минимизации последствий Белинвестбанк не будет взимать комиссию за снятие наличных с карточек Mastercard Белинвестбанка за пределами Беларуси.

Тем, кто планирует в ближайшее время выезд за пределы страны, банк рекомендует заблаговременно снять необходимую сумму наличных денежных средств на личные расходы.