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Наталья Кочанова провела встречу с наблюдателями от СНГ

26.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова провела встречу с наблюдателями от СНГ

Председатель Совета Республики Наталья Качанова встретилась с наблюдателями от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, передает БЕЛТА

Наталья Качанова поблагодарила наблюдателей за активную работу на Референдуме и отметила, что от членов Совета Республики поступило более 100 предложений об изменениях в Конституции, и сам проект обновленного закона прошел широкое общественное обсуждение. 

На вопрос, когда посетит избирательный участок, Наталья Качанова ответила, что, по традиции, проголосует в основной день – 27 февраля.

Фото: БЕЛТА

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Председатель Совета Республики Наталья Качанова встретилась с наблюдателями от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, передает БЕЛТА Наталья Качанова поблагодарила...
 
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