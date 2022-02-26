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Наталья Кочанова провела встречу с наблюдателями от СНГ
Источник материала: ОНТ
Председатель Совета Республики Наталья Качанова встретилась с наблюдателями от Межпарламентской Ассамблеи СНГ,
Наталья Качанова поблагодарила наблюдателей за активную работу на Референдуме и отметила, что от членов Совета Республики поступило более 100 предложений об изменениях в Конституции, и сам проект обновленного закона прошел широкое общественное обсуждение.
На вопрос, когда посетит избирательный участок, Наталья Качанова ответила, что, по традиции, проголосует в основной день – 27 февраля.
Фото: БЕЛТА
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Председатель Совета Республики Наталья Качанова встретилась с наблюдателями от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, передает БЕЛТА Наталья Качанова поблагодарила...
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