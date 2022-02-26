Президент Франции: эта война будет длительной

Источник материала: ОНТ

Французский президент Эмманюэль Макрон, говоря о ситуации на украинской земле, выразил мнение, что война будет идти долго, поэтому призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы. Об этом французский лидер сообщил во время посещения сельскохозяйственной выставки в субботу на западе Парижа, пишет ТАСС.

Макрон в связи с этим пообещал представителям сельскохозяйственной отрасли господдержку.

По словам французского лидера, страна разрабатывает план сопротивления, который максимально обезопасит важнейшие отрасли экономики страны.

Фото: depositphotos.com/

Подписывайтесь на нас в Telegram