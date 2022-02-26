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Президент Франции: эта война будет длительной
Источник материала: ОНТ
Французский президент Эмманюэль Макрон, говоря о ситуации на украинской земле, выразил мнение, что война будет идти долго, поэтому призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы. Об этом французский лидер сообщил во время посещения сельскохозяйственной выставки в субботу на западе Парижа,
Макрон в связи с этим пообещал представителям сельскохозяйственной отрасли господдержку.
По словам французского лидера, страна разрабатывает план сопротивления, который максимально обезопасит важнейшие отрасли экономики страны.
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Французский президент Эмманюэль Макрон, говоря о ситуации на украинской земле, выразил мнение, что война будет идти долго, поэтому призвал готовиться к...
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