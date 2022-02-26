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Президент Франции: эта война будет длительной

26.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Франции: эта война будет длительной

Французский президент Эмманюэль Макрон, говоря о ситуации на украинской земле, выразил мнение, что война будет идти долго, поэтому призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы. Об этом французский лидер сообщил во время посещения сельскохозяйственной выставки в субботу на западе Парижа, пишет ТАСС.

Макрон в связи с этим пообещал представителям сельскохозяйственной отрасли господдержку.

По словам французского лидера, страна разрабатывает план сопротивления, который максимально обезопасит важнейшие отрасли экономики страны.

Фото: depositphotos.com/

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Французский президент Эмманюэль Макрон, говоря о ситуации на украинской земле, выразил мнение, что война будет идти долго, поэтому призвал готовиться к...
 
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