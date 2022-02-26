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Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Источник материала: ОНТ
Министр экономики Эстонии заявил, что воздушное пространство над страной закрыто для самолетов Российской Федерации,
Правительство Эстонии объявило о запрете полетов в воздушном пространстве страны для российских самолетов.
Фото: Pixabay
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Министр экономики Эстонии заявил, что воздушное пространство над страной закрыто для самолетов Российской Федерации, передает «ТАСС». Правительство Эстонии...
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