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Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолетов

26.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Министр экономики Эстонии заявил, что воздушное пространство над страной закрыто для самолетов Российской Федерации, передает «ТАСС».

Правительство Эстонии объявило о запрете полетов в воздушном пространстве страны для российских самолетов.

Фото: Pixabay

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Министр экономики Эстонии заявил, что воздушное пространство над страной закрыто для самолетов Российской Федерации, передает «ТАСС». Правительство Эстонии...
 
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