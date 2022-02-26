Находящимся в Киеве белорусам лучше не покидать мест пребывания и следовать инструкциям местных властей – МИД

Источник материала: ОНТ

Белорусам, находящимся в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть страну. Тем, кто находится в Киеве, лучше не покидать мест пребывания. Об этом сообщили в МИД Беларуси.

В связи с кризисной ситуацией для решения вопросов эвакуации работает горячая линия. Белорусам нужно связаться с посольством Беларуси в Украине или главным консульским управлением МИД

За помощью к белорусским дипломатам уже обратились более 2,3 тыс. человек, сообщили в ведомстве.

Там отметили, что белорусы выезжали из Украины в течение суток через пункт пропуска «Новая Рудня».

В МИД попросили учесть, что ситуация постоянно меняется, и перейти границу не всегда может представляться возможным и безопасным.

В Беларусь можно вернуться через сопредельные с Украиной страны, например, Польшу и Словакию. При этом нужно понимать, что на выезд из Украины сейчас большие очереди и очень много людей.

Фото: БЕЛТА

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