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Президент Казахстана собрал оперативное совещание по Украине
Источник материала: ОНТ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собрал оперативное совещание Совбеза для обсуждения ситуации в Украине,
Касым-Жомарт Токаев и члены Совета безопасности намерены обсудить военную операцию РФ в Украине и возможные угрозы для Казахстана.
Фото: БЕЛТА
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собрал оперативное совещание Совбеза для обсуждения ситуации в Украине, передает «ТАСС». Касым-Жомарт Токаев и члены...
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