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Бритни Спирс хочет уехать из США

26.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бритни Спирс хочет уехать из США

Бритни Спирс может уехать из США ради своего психического здоровья. Об этом сама певица написала на своей странице в Instagram.

Певица не уточнила, на какой срок собирается покинуть страну и собирается ли возвращаться, но отметила, что такое решение приняла ради своего здоровья.

Напомним, в прошлом году Бритни добилась освобождения из-под опеки своего отца, которая длилась 13 лет. Сейчас американская поп-дива живет самостоятельно и рада, что может заниматься тем, что ей нравится.

Фото: Twitter

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Бритни Спирс может уехать из США ради своего психического здоровья. Об этом сама певица написала на своей странице в Instagram. Певица не уточнила, на какой срок...
 
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