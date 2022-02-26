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Бритни Спирс хочет уехать из США
Источник материала: ОНТ
Бритни Спирс может уехать из США ради своего психического здоровья. Об этом сама певица
Певица не уточнила, на какой срок собирается покинуть страну и собирается ли возвращаться, но отметила, что такое решение приняла ради своего здоровья.
Напомним, в прошлом году Бритни добилась освобождения из-под опеки своего отца, которая длилась 13 лет. Сейчас американская поп-дива живет самостоятельно и рада, что может заниматься тем, что ей нравится.
Фото: Twitter
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Бритни Спирс может уехать из США ради своего психического здоровья. Об этом сама певица написала на своей странице в Instagram. Певица не уточнила, на какой срок...
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