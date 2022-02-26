Четыре фильма о том, как не потерять себя в мире больших денег

Источник материала: ProBusiness



Невероятная жизнь Уолтера Митти. Фото: smartfacts.ru

Начиная собственное дело, каждый амбициозный бизнесмен мечтает о вершине успеха и больших деньгах. Мировой кинематограф не устает нам напоминать, что крупные финансовые достижения могут изменить даже самого душевного человека далеко не в лучшую сторону. В суровом мире огромных капиталов, чтобы удержаться на взятой высоте, часто приходиться принимать не самые приятные решения. В февральской подборке фильмов кинокритик Тимур Вычужанин предлагает читателям «Про бизнес» мануал, как не потерять себя, столкнувшись лицом к лицу с суровыми законами бизнес-джунглей. Даже если вокруг сплошь волки с Уолл-стрит, самому все-таки следует оставаться человеком.



Тимур Вычужанин

Кинокритик

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

В главной роли: Бен Стиллер.

Бен Стиллер отлично справляется с комедийными ролями. Его амплуа — «обыкновенный человек, который оказывается в необыкновенной ситуации». Именно таким мы видим актера, например, во франшизе «Ночь в музее»: там он играет сторожа, у которого на служебном посту оживают музейные экспонаты. Или взять романтическую комедию «Гринберг», в которой показана история человека, чья совершенно обычная жизнь меняется после нервного срыва. Харизма этого американца позволяет ему идеально вживаться в роли тихих и спокойных людей, которые всегда опираются на свой жизненный опыт даже в тех случаях, когда сталкиваются с совершенно новыми ситуациями.



Невероятная жизнь Уолтера Митти. Фото: reddit.com

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» — картина о том, как типичный герой Стиллера преодолевает свою обыкновенность и отправляется навстречу приключениям, чтобы спасти то, что ему дорого: журнал, в котором он работал всю свою жизнь специалистом по проявке фотографий. Эта кинолента не только про красивые пейзажи, невероятную музыку и хороший юмор.

Фильм еще и про человека, который, работая в крупном бизнесе, сталкивается с непреодолимой, казалось бы, силой новой политики управления журналом.

Фильм затрагивает многие страхи, знакомые каждому, кто работал в больших компаниях: страх изменений, возможность сокращения, незаметность твоей работы на фоне общих успехов и многое другое. Уолтер Митти переживает о простых человеческих вещах, что делает его близким зрителю, но во время своих приключений герой Стиллера понимает, что и самый маленький человек в мире бизнеса важен, ведь без крохотной шестеренки часы перестанут работать.

Это хороший пример того, как можно не только не сдаться перед трудностями, но и осознать собственную ценность, даже если твоя работа кажется незначительной, а карьерные высоты — недостижимыми. Ведь кто знает, может, самый маленький человек в компании и есть ее важнейшее звено.



Невероятная жизнь Уолтера Митти. Фото: Twentieth Century Fox

«Области тьмы»

В главной роли: Брэдли Купер.

В этом фантастическом триллере герой Брэдли Купера — не самый удачливый писатель, который уже долгое время не может преодолеть творческий кризис — все глубже и глубже погружается в пучину отчаяния. Он готов пойти на все, чтобы добиться успеха и заработать большие деньги, хотя это связано с высокими рисками.



Области тьмы. Фото: booksonline.com.ua

Но что делать, если герой в самом начале своего пути уже находится на дне? На какие действия пойдет, чтобы выбраться из жизненной ямы, добиться успеха, если все, что у него есть — только он сам?

Неудивительно, что таблетки, увеличивающие умственные способности человека до невероятного уровня, кажутся ему единственным выходом из сложившейся ситуации.

Поначалу это действительно кажется сказкой — творческий кризис проходит, главный герой «Области тьмы» Эдди Морра легко осваивает законы сурового мира игр на бирже и зарабатывает там достаточно денег, чтобы обеспечить себе долгую и безбедную жизнь, полную удовольствий и успеха.



Области тьмы. Фото: booksonline.com.ua

В скором времени песочный замок, построенный на таинственных таблетках, начинает рушиться. Кажется, Эдди снова вот-вот окажется на самом дне. Благодаря собственным способностям ему в итоге удается обмануть не только своих конкурентов, но и саму смерть.

Во многом это фильм о том, как человек, не справившийся с нахлынувшим успехом, все-таки не теряет себя, преодолевает многочисленные трудности и оказывается на самой вершине.

Несмотря на мрачный тон и триллерную середину, где главный герой страдает от мании преследования и паранойи, перед нами в целом жизнеутверждающая картина. «Области тьмы» рассказывают, как человек, добившийся успехов в суровом мире серьезного бизнеса, не теряет свою личность, а становится лишь сильнее.

«Джерри Магуайер»

В главной роли: Том Круз.

Как поступить, если человеку противостоят не какие-то конкретные враги, а собственные страхи или кризис? Что делать тому, кто хочет повлиять на индустрию, но закостенелая система не желает меняться и потому пытается пережевать и выплюнуть посмевшего посягнуть на ее незыблемые законы?



Джерри Магуайер. Фото: film.ru

И ведь ситуация становится только сложнее, если в сфере задействованы большие деньги. А в спорте, как известно, они не просто большие, а огромные.

Фильм повествует о спортивном агенте, претерпевающем серьезный моральный кризис.

Джерри Магуайер к тридцати пяти годам добился всего, о чем можно мечтать в профессии, однако понимает, что в зеркале больше не видит того человека, каким хотел быть.

Результатом размышлений о собственном месте в индустрии становится текст, очень нравящийся рядовым сотрудникам компании. В нем говорится о несправедливости и лжи, которая часто сопровождает большой бизнес. А также о том, что прежде всего нужно обращать внимание на качество работы с клиентами, не стремясь лишь к количественным показателям.

Однако начальство недовольно тем, что обыкновенный спортивный агент решил выступить против идеалов мира крупных компаний, а потому решает уволить Джерри, при этом убеждая старых клиентов больше не работать с ним.



Джерри Магуайер. Фото: film.ru

Талант главного героя, его вера в правильность своих поступков и поддержка близких помогают не сдаваться и идти к цели. Это помогает доказать, что даже в мире, где все решают деньги, есть место для людей, готовых помогать другим, для тех, кто не стремится выжать все ресурсы из окружающих.

Фильм кажется несколько перегруженным второстепенными сюжетными линиями, но в своей основе это все еще хорошая история, рассказывающая, что человек с идеалами даже в мире расчетливых дельцов сможет найти место. И если будет верен себе до конца, то сможет победить огромную машину и добиться успеха.

«В погоне за счастьем»

В главной роли: Уилл Смит.

Выше речь шла о типично голливудских историях успеха, выделяющихся на фоне остальных тем, что главным героям приходится сталкиваться не только с внешними препятствиями, но и со своими внутренними проблемами. «В погоне за счастьем» в этом плане является не столько исключением, сколько вершиной подобного способа рассказывать об успехе.



В погоне за счатьем. Фото: kinosvit_info

Это жизненная история, во многом перекликающаяся с фильмом «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн. Все события картины — это черная полоса в жизни главного героя, которая, кажется, никогда не закончится. Однако если Льюин Дэвис — надменный и не очень талантливый человек, который считает, что его искусство важнее лишь потому, что он страдает, то Крис Гарднер из «В погоне за счастьем», напротив, пытается сделать что в его силах, чтобы преодолеть этап неудач.

Бизнес главного героя потерпел полный крах, жена ушла, оставив ему маленького сына. Но Крис Гарднер идет стажером в брокерскую компанию, чтобы попытаться ухватить удачу за хвост еще раз.

На его пути даже те предприятия, которые кажутся стопроцентно успешными, в итоге проваливаются из-за различных обстоятельств, не всегда зависящих от главного героя. И все же Гарднер не отчаивается: ради будущего своего сына он находит силы в погоне за счастьем сделать следующий шаг.



В погоне за счастьем. Фото: fimpro_ru

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