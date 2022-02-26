В Минске возле торгового центра мужчина попал под колеса автомобиля

Источник материала: БелТА

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на стоянке возле торгового центра мужчина попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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По предварительной информации, сегодня около 10.30 47-летняя женщина, управляя автомобилем "Фольксваген", двигалась по стоянке торгового центра на ул. Кальварийской и совершила наезд на 31-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. По предварительным данным в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По факту произошедшего проводится проверка.

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ГАИ призывает водителей при движении транспортных средств принимать все меры по обеспечению безопасности пешеходов, велосипедистов, иных участников дорожного движения.-0-