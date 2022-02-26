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Лукашенко: Беларусь пытаются пристегнуть к этой войне

26.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Беларусь пытаются пристегнуть к этой войне

Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, что Беларусь пытаются представить чуть ли не как участника войны в Украине, передает БЕЛТА.


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Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, что Беларусь пытаются представить чуть ли не как участника войны в Украине, передает БЕЛТА. Подписывайтесь на нас...
 
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