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Песков: украинская сторона отказалась от переговоров, продвижение российских вооруженных сил продолжилось
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 25 февраля Владимир Путин приказал приостановить операцию российской армии в Украине в ожидании переговоров, но, так как Киев отказался от этого, продвижение основных сил продолжилось,
21 февраля Путин подписал указы о
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Песков: украинская сторона отказалась от переговоров, продвижение российских вооруженных сил продолжилось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 25 февраля Владимир Путин приказал приостановить операцию российской армии в Украине в ожидании...
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