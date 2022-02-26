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Песков: украинская сторона отказалась от переговоров, продвижение российских вооруженных сил продолжилось

26.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Песков: украинская сторона отказалась от переговоров, продвижение российских вооруженных сил продолжилось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 25 февраля Владимир Путин приказал приостановить операцию российской армии в Украине в ожидании переговоров, но, так как Киев отказался от этого, продвижение основных сил продолжилось, пишет РИА «Новости».

21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале спецоперации, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 25 февраля Владимир Путин приказал приостановить операцию российской армии в Украине в ожидании...
 
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