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Лукашенко о содействии миру в Украине: Дверь открыта в любом месте, хоть во Дворце Независимости
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, что Беларусь готова предоставить площадку для мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине,
Фото: архив БЕЛТА
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Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, что Беларусь готова предоставить площадку для мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине, передает...
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