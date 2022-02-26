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Зеленский поговорил по телефону с Макроном и призвал принять Украину в ЕС
Источник материала: ОНТ
Владимир Зеленский 26 февраля утром поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном,
Как он выразился, настал решающий момент, чтобы прекратить многолетние обсуждения и принять решение о членстве Украины в ЕС.
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Владимир Зеленский 26 февраля утром поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном, пишет РИА «Новости». Как он выразился, настал решающий момент, чтобы прекратить...
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