﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленский поговорил по телефону с Макроном и призвал принять Украину в ЕС

26.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Зеленский поговорил по телефону с Макроном и призвал принять Украину в ЕС

Владимир Зеленский 26 февраля утром поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном, пишет РИА «Новости».

Как он выразился, настал решающий момент, чтобы прекратить многолетние обсуждения и принять решение о членстве Украины в ЕС.

Фото: depositphotos.com


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Зеленский 26 февраля утром поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном, пишет РИА «Новости». Как он выразился, настал решающий момент, чтобы прекратить...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске возле торгового центра мужчина попал под колеса автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by