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Досрочное голосование проходит открыто и гласно – наблюдатель от межпарламентской ассамблеи СНГ
Источник материала: ОНТ
Досрочное голосование проходит открыто и гласно, заявил сегодня заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Константин Косачев, который возглавляет группу наблюдателей от межпарламентской ассамблеи СНГ.
Делегацию приветствовала спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Наблюдатели в Беларуси с начала февраля. И уже подготовили предварительное заключение, которое сегодня передали Совету Республики. Существенных замечаний в период подготовки и проведения референдума у них нет.
За ходом референдума в Беларуси следят международные и национальные наблюдатели. Они будут работать на участках. После проконтролируют подсчет голосов и правильность оформления протоколов. Также за ходом голосования следит общественный контроль, организованный Федерацией профсоюзов.
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Досрочное голосование проходит открыто и гласно, заявил сегодня заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Константин Косачев,...
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