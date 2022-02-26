Досрочное голосование проходит открыто и гласно – наблюдатель от межпарламентской ассамблеи СНГ

Источник материала: ОНТ

Досрочное голосование проходит открыто и гласно, заявил сегодня заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Константин Косачев, который возглавляет группу наблюдателей от межпарламентской ассамблеи СНГ.





Делегацию приветствовала спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Наблюдатели в Беларуси с начала февраля. И уже подготовили предварительное заключение, которое сегодня передали Совету Республики. Существенных замечаний в период подготовки и проведения референдума у них нет.

За ходом референдума в Беларуси следят международные и национальные наблюдатели. Они будут работать на участках. После проконтролируют подсчет голосов и правильность оформления протоколов. Также за ходом голосования следит общественный контроль, организованный Федерацией профсоюзов.

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