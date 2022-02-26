Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу между сборными Великобритании и Беларуси перенесен

Источник материала: ОНТ

Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу между сборными Великобритании и Беларуси, который должен был состояться 28 февраля в Ньюкасле, перенесен.

Такое решение международная федерация приняла после проведения консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Причинами являются отмена международных рейсов, несвоевременная выдача виз, а также рекомендации ФИБА. Напомним, что матч Беларусь – Великобритания, который должен был состояться в Минске 25 февраля, также перенесли.

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