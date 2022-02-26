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Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел сотый матч в Национальной хоккейной лиге

26.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел сотый матч в Национальной хоккейной лиге

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел сотый матч в Национальной хоккейной лиге. К сожалению, юбилейный поединок победным не стал.

«Нью-Джерси» на выезде уступил «Чикаго» со счетом 5:8. Отметился заброшенной шайбой и Егор Шарангович. В этом сезоне 23-летний белорус отличился уже 12 раз и набирает результативные баллы в шестом поединке подряд. Егор Шарангович стал седьмым белорусским хоккеистом, кому покорилась отметка в 100 матчей.

Тем временем очередной матч в НХЛ провел Владислав Колячонок в составе «Аризоны». В домашнем поединке «койоты» были сильнее «Вегаса» – 3:1. Колячонок результативными действиями в этой встрече не отметился. Для него это уже шестая игра в сильнейшей лиге мира.

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Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел сотый матч в Национальной хоккейной лиге. К сожалению, юбилейный поединок победным не стал....
 
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