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Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел сотый матч в Национальной хоккейной лиге
Источник материала: ОНТ
Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел сотый матч в Национальной хоккейной лиге. К сожалению, юбилейный поединок победным не стал.
«Нью-Джерси» на выезде уступил «Чикаго» со счетом 5:8. Отметился заброшенной шайбой и Егор Шарангович. В этом сезоне 23-летний белорус отличился уже 12 раз и набирает результативные баллы в шестом поединке подряд. Егор Шарангович стал седьмым белорусским хоккеистом, кому покорилась отметка в 100 матчей.
Тем временем очередной матч в НХЛ провел Владислав Колячонок в составе «Аризоны». В домашнем поединке «койоты» были сильнее «Вегаса» – 3:1. Колячонок результативными действиями в этой встрече не отметился. Для него это уже шестая игра в сильнейшей лиге мира.
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Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел сотый матч в Национальной хоккейной лиге. К сожалению, юбилейный поединок победным не стал....
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