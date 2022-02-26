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Ошибки и намеренные преступления украинская сторона пытается выдать за действия российской армии

26.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ошибки и намеренные преступления украинская сторона пытается выдать за действия российской армии

Боевые действия усиливаются на информационном поле. Свои ошибки и намеренные преступления украинская сторона пытается выдать за действия российской армии. 


Активно ведется пропаганда об угрозе ракетных ударов по жилым кварталам крупных городов. В качестве примера публикуются кадры попадания снарядов в многоквартирный дом в Киеве. Установлено и доказано, что удар был ошибкой системы украинской ПВО. Разоблачены и эти кадры. Фрагмент воздушного боя, в котором сбивают российский истребитель, взяли из ролика игрового авиационного симулятора. Фото обломков самолета, разумеется, нет. Также пропагандисты уверяли общественность, что русские солдаты захватили остров Змеиный, расстреляв весь его гарнизон с военного корабля. Зеленский даже заявил, что представит их посмертно к госнаграде. На самом деле военные сами сложили оружие и сдались. Медики проверили состояние здоровья, выдали сухпайки и отправили для проведения юридических процедур. Об этом до сих пор молчат власти Украины. По всей видимости, им выгодно считать своих бойцов погибшими.

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Боевые действия усиливаются на информационном поле. Свои ошибки и намеренные преступления украинская сторона пытается выдать за действия российской армии.  ...
 
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