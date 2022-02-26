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МИД: в сети появились фэйки о том, что Беларусь создает препятствия для проезда украинских граждан из Беларуси в Украину

26.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД: в сети появились фэйки о том, что Беларусь создает препятствия для проезда украинских граждан из Беларуси в Украину

В сети появились фэйки о том, что якобы Беларусь создает препятствия для проезда украинских граждан из Беларуси в Украину. Это неправда – ответил МИД. 

Все желающие на легковых и грузовых авто могут выехать через пункт пропуска «Новая Рудня». Кроме плохих дорог на украинской стороне – других препятствий нет.


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В сети появились фэйки о том, что якобы Беларусь создает препятствия для проезда украинских граждан из Беларуси в Украину. Это неправда – ответил МИД.  Все...
 
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