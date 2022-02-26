Источник материала: ОНТ

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира в Акапулько. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу испанца.

Напомним, ранее Даниил Медведев обеспечил себе первое место в мировом рейтинге. Тем временем для Рафаэля Надаля это будет уже 129-й финал в карьере. Нынешний сезон для испанца складывается удачно: он выиграл все 14 матчей и вышел в третий финал подряд. В решающем матче турнира в Акапулько Надалю будет противостоять 12-я ракетка мира, британец Кэмерон Норри.

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